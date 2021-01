Under 21: San Marino pesca la Germania

Il girone di San Marino

Una sfida, anzi una doppia sfida, tanto affascinante quanto complicata. La Nazionale Under 21 se la vedrà, tra le altre, con la Germania vice-campione in carica dopo aver perso la finale con la Spagna nell'Europeo 2019. Non è la prima volta che San Marino incrocia la selezione tedesca, a livello di Under 21: nel 2011 finì 7-0 a Paderborn e 8-0 allo “Stadium” dove brillarono le meteore Mlapa ed Esswein, autori rispettivamente di una tripletta ed una doppietta. I biancazzurrini di Fabrizio Costantini, inseriti nel Gruppo B delle qualificazioni agli Europei del 2023, saranno impegnati anche contro la temibile Polonia. Dalla terza fascia in giù gli avversari, invece, sono Israele, Ungheria e Lettonia. Per l'Under 21 l'esordio è previsto a marzo 2021, si giocherà poi fino a giugno 2022 per un totale di 10 partite.





La fase finale si giocherà in Romania e Georgia e si qualificheranno - oltre alle due nazioni ospitanti - le vincitrici dei 9 gironi di qualificazione e la migliore seconda, non considerando i risultati ottenuti nei due match con le squadre di sesta fascia (ad esempio, proprio San Marino). Le altre otto seconde si affronteranno a settembre 2022 negli spareggi per assegnare gli ultimi 4 posti rimanenti.