Varrella: "il calcio è cambiato, non si possono fare paragoni con le precedenti gestioni. Il mio futuro? Non dovete chiedere a me"

Varrella: "il calcio è cambiato, non si possono fare paragoni che le precedenti gestioni. Il mio futuro? Non dovete chiedere a me"

Il Commissario Tecnico Franco Varrella nel dopo partita non prende in considerazioni i numeri, a suo giudizio, non paragonabili alle precedenti gestioni. Sul suo futuro dice "non dovete chiedere a me".