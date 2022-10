Victor a Bentivoglio per aprire il trittico da allungo

Passato l'esamone Savignanese col successo di misura d'ordinanza, il Victor capolista è ora atteso da un trittico perfetto per cercare la prima fuga in vetta. Bentivoglio, Del Duca Grama e Valsanterno gli avversari delle prossime tre giornate, tre delle ultime 4 della classe che insieme sommano 8 punti, circa la metà dei 15 del San Marino.

Si comincia con la trasferta dalla meglio piazzata del pacchetto, il Bentivoglio appunto. 4 punti in 5 giornate, una sola vittoria - alla quarta, paradossalmente nel derby col quotato Castenaso – ma curiosamente appaiato al Victor in una statistica: entrambe hanno segnato 6 gol, appena più di una a turno. Giocoforza, il dato che li pone quasi all'opposto della classifica sta nella tabella delle reti subite, nella quale occupano gli estremi: i biancazzurri ne hanno incassata solo una, a Pietracuta, e sono la miglior difesa del girone, viceversa i rossoblu sono a quota 13 e figurano come peggior retroguardia.

Occasione d'oro dunque per cancellare anche l'unico, marginale neo di un Victor sin qui perfetto, dall'alto del suo primato a punteggio pieno. Per ora tutti successi ma neanche una goleada, tante occasioni non concretizzate e solo vittorie di misura (4/5 per 1-0): con una squadra che ne becca quasi tre di media a gara, l'opportunità per sbloccarsi anche da questo punto di vista è di quelle da non mancare. Non si potrà però contare sul contributo di Mantovani: lui e Tosi si sono infortunati in settimana nella vittoria di Coppa Italia col Sant'Ermete, non hanno recuperato e saltano la trasferta. Come loro il lungodegente Guerra, che nel frattempo ha ripreso ad allenarsi con la squadra: per il resto, tutti arruolabili.