Tra i migliori in campo, nel Victor, il terzino Benjamin Boccioletti, autore dell'assist per Zabre: "Sapevamo che l'unico pericolo era il contropiede, infatti ci hanno punito proprio lì, in un momento in cui avevamo il controllo della partita. Ci hanno beffato, comunque abbiamo visto che ce la possiamo giocare: potevamo fare molto di più".

Nel video l'intervista