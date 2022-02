Victor, D'Amore: "Volevamo onorare Leo Tabarrini, ci tenevamo a far bene per lui"

Le interviste a Gianni D'Amore e Leonardo Matteucci

Il Victor San Marino riparte con una vittoria e il tecnico Gianni D'Amore la dedica a Leo Tabarrini, scomparso ieri sera: "Volevamo soprattutto onorare Leo, anche per lui ci tenevamo a fare una grossa prestazione". Soddisfatto, al di là del ko, anche il tecnico del Classe Leonardo Matteucci: "Il risultato è giusto, potevamo e dovevamo riaprirla prima, a quel punto lì avremmo potuto ottenere qualcosa in più. Se il Classe giocherà come nel secondo tempo di oggi anche con avversari più alla portata sicuramente alla fine faremo conti migliori".