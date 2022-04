Victor dal San Pietro in Vincoli, D'Amore: "Trequartista e due punte? Non questa domenica"

Sentiamo Gianni D'Amore

La rincorsa al secondo posto – e al playoff che comporta – passa da un mini-torneo nel quale il Victor non può più sbagliare nulla. C'è da recuperarne 6 al Russi e 5 alla Savignanese, che prima di affrontare San Marino nelle ultime due hanno un delicato scontro diretto a testa, rispettivamente contro Fya e Cava Ronco. Intanto però i biancazzurri, reduci dal netto successo sulla capolista, devono sopperire al loro difetto storico, quello di perdere punti con le piccole. Una tendenza da invertire già domani sul campo del San Pietro in Vincoli, quartultimo, in piena lotta salvezza ma anche reduce da tre vittorie e un pari e col quarto attacco del girone. "È una squadra cambiata rispetto all'ultima volta - dice il tecnico Gianni D'Amore - è più concreta e compatta, domenica è andata a vincere in trasferta e ha tanta voglia di salvarsi. Noi dobbiamo in primis pensare di fare bene noi e poi sperare in un passo falso, le ultime giornate regalano sempre soprese e speriamo di non regalarne noi in negativo".

Per l'occasione, D'Amore ritrova Morelli e soprattutto l'attacco, tra Zabre che ha scontato la squalifica e il recupero di Carrer – subentrato già con la Fya – e Gaudenzi. Entrambi presenti alla rifinitura ed entrambi arruolabili, anche se, per ora, non si tornerà allo schieramento che, prima del loro ko congiunto, li vedeva titolari. "Trequartista e due punte? Non questa domenica", il lapidario commento di D'Amore. L'alternativa più probabile è il 4-5-1 che ha dato le vittorie con Cava e Fya (l'ultima con gol e assist tutti da 4 centrocampisti diversi). In difesa invece c'è una doppia assenza nei terzini destri, dove comunque Greco e Guglielmi garantiscono un'alternativa. "I giocatori che ci sono stanno tutti bene - aggiunge D'Amore - abbiamo perso Rosti per un infortunio in nazionale e Luvisi per un infortunio con la Fya, in più c'è Cola a casa con la febbre. Qualche defezione c'è, ma quelli presenti stanno bene".