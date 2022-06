Victor: in attesa del nuovo tecnico

Resta Stefano Cassani in testa alla lista dei papabili per sostituire Gianni D'Amore non confermato dalla società biancoazzurra. Stefano Cassani, nato a Faenza, classe 1989; Allenatore Uefa B e laureato in Scienze Motorie. Ha iniziato la sua carriera allenando nei settori giovanili di diverse società romagnole, quali Solarolo e Sparta-Castelbolognese. Collaboratore tecnico al Cesena con le categorie giovanili e Under 17 A e B. Per diverse stagioni ha allenato gli Allievi Nazionali del Ravenna. Nel 2020-2021 tecnico degli Allievi Nazionali del Fano. Dopo l'esonero di Destro, in prima squadra è subentrato insieme ad Alessio Tacchinardi come vice allenatore in Lega Pro sotto la responsabilità tecnica proprio dell'ex calciatore della Juventus.

In questa stagione ha allenato il Del Duca Grama chiudendo al sesto posto, 31 punti con 8 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. Allenatore giovanissimo, appena 32enne figlio dell'ex corridore e Ct della Nazionale di Ciclismo italiana Davide Cassani, si dice abbia un gran feeling con i ragazzi e anche questo aspetto sarebbe piaciuto molto al DS Bollini, il quale si ritrova il telefono a ferro e fuoco.

Stando alle informazioni in nostro possesso sono stati tantissimi gli allenatori che si sono proposti: dall'ex San Marino Calcio Simone Muccioli, all'ex Capitano del San Marino calcio Mirko Taccola in uscita dalla Fya Riccione dopo aver portato i riccionesi in D, all'ex centrocampista del Rimini Renzo Tasso. Bollini, ha parlato anche con il “Re Leone” Sossio Aruta che ha giocato a San Marino con le maglie di Tre Fiori e La Fiorita.

Il Victor San Marino ha l'ambizione di costruire una squadra che possa vincere il campionato grazie anche all'organizzazione e alla nuova struttura che nascerà a Pietracuta. Colpisce la collaborazione con l'Atletico Viserba per il settore giovanile, quando la Federcalcio, in chiave Nazionale, avrebbe bisogno come il pane di una squadra satellite iscritta ad un campionato italiano, sbocco per i giovani. Questo significa che Victor e FSGC continueranno a viaggiare per le loro strade senza, quasi mai, incontrarsi. Molto probabile a questo punto che il Victor prosegui ad allenarsi nel pomeriggio e non la sera come fanno diversi club di Eccellenza.