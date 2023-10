Victor in cerca di conferme, il Sant'Angelo per il riscatto

Nel video l'intervista a Stefano Cassani, allenatore Victor San Marino

Due sconfitte consecutive per il Sant'Angelo Lodigiani chiamato in casa al pronto riscatto. Per i lombardi tre punti in classifica ottenuti in trasferta a Corticella, poi i due segni meno con Lentigione e a Ravenna. Sant'Angelo corso subito ai ripari e in settimana la squadra di Lodi si è rinforzata tesserando un centrocampista di esperienza come Edoardo Bovolon, classe '98, arrivato dal San Donato Tavarnelle: in passato ha vestito per ben cinque stagioni la maglia del Como tra serie B e serie C. Tra i convocati di Stefano Cassani non risultano il centrocampista Carlini e l'esterno destro Santi: per il sammarinese dell'under 21 si allungano i tempi di recupero dopo lo strappo muscolare di domenica scorsa. Serve vedere una squadra meno timida del solito in trasferta dove l'atteggiamento non deve cambiare. La gara avrà inizio alle ore 15:00 e si gioca a Lodi Stadio "Chiesa" di Sant'Angelo Lodigiano.