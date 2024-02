Victor San Marino, vicini al passaggio di proprietà

Le novità in casa Victor San Marino non arrivano solo dal mercato, ma anche sul fronte societario. Emiliano Montanari, Gino Montella e Carmine Napolitano sono i tre volti nuovi pronti ad entrare nella società sammarinese. I tre dirigenti erano presenti questa mattina alla rifinitura del Victor, che domani sarà impegnato a Milano contro il San Giuliano City. Già nel pomeriggio potrebbero esserci sviluppi, sul nuovo assetto societario e i ruoli ricoperti.

Intanto la squadra di Stefano Cassani ha preparato l'impegno in trasferta contro il San Giuliano City, formazione, tra le più in forma del momento, l'ultimo ko risale al 3 dicembre. Raggiunta, anzi superata la quota salvezza, non cambiano gli obiettivi del tecnico romagnolo che non guarda al Ravenna. Non sarà della partita il neo acquisto Pasquino, che non si è ancora allenato con il Victor, la squadra di Cassani, ha ancora margine di miglioramento. A completamento della bella settimana della squadra di Stefano Cassani, anche la visibilità di Sport Week, settimanale della Gazzetta dello Sport che ha dedicato un intero articolo al tecnico del Victor San Marino.

Nel video l'intervista con Stefano Cassani - allenatore Victor San Marino