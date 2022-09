Il Cosmos vince 4 a 0 con il Faetano e con lo stesso risultato il Pennarossa supera la Folgore. Successi di misura per La Fiorita, 1 a 0 alla Juvenes/Dogana e per la Virtus, 2 a 1 in rimonta sul Fiorentino. In parità, 2 a 2, l'anticipo di ieri sera tra Cailungo e Tre Fiori.