Nei posticipi della decima giornata, la Virtus centra la decima vittoria consecutiva superando la Folgore per 1 a 0. Primo punto in campionato per il Pennarossa che pareggia 0 a 0 con il Cailungo. Crisi Libertas battuta al 93esimo dal Fiorentino che s'impone per 1 a 0.