Virtus-Juvenes/Dogana 0-0: un pari che serve poco ad entrambe

La Virtus non sfonda e la Juvenes/Dogana si difende con ordine portando a casa un punto utile a muovere la classifica. La gara, giocata nel gelo di Montecchio, è poco spettacolare soprattutto nella prima frazione e per vedere qualcosa di interessante bisogna aspettare il 20’ quando Angeli colpisce di testa da angolo, con Gobbi che blocca la sfera. Dall’altra parte la Juvenes si fa vedere dalle parti dell’esordiente Battistini con questa incursione offensiva di Cevoli, la cui conclusione termina fuori di poco. Nel finale di frazione la squadra di Bizzotto alza i giri del motore: punizione appena fuori l’area di rigore battuta da Ciacci, il 45 pesca Angeli sul primo palo, torsione buona ma appena a lato. Poi ancora Angeli protagonista: il 22 si trova a tu per tu con Gobbi e tenta di saltarlo, ma il portiere è super nello sradicargli il pallone dai piedi.

In apertura di ripresa Gori non riesce a dare precisione a questo colpo di testa, che termina alto. Poco dopo si fa vedere anche la Juvenes, con questa opportunità per Tumidei. Quando il cronometro segna quasi il quarto d’ora Merli va dal piazzato, senza però inquadrare lo specchio della porta. La migliore occasione della partita per la Virtus arriva nei pressi della mezz’ora: Raschi calcia da fuori area, Gobbi respinge corto e la palla arriva sui piedi di Apezteguia che calcia, colpendo in pieno il portiere della Juvenes. Ancora Virtus all’85’, con Raiola che scende sulla destra, arriva in area e calcia da posizione defilata, niente da fare nemmeno in questo caso. Al 90’ è colossale l’occasione non capitalizzata dalla Juvenes, con Muccioli e Tumidei che non trovano lo spazio per calciare e quando lo fanno non creano troppi problemi a Passaniti, che nel frattempo ha sostituito Battistini. Finisce dunque 0-0 a Montecchio, con un pari che non accontenta nessuna delle due compagini.

Simon Pietro Tura