Virtus ko con il San Giovanni, Pennarossa e Faetano si avvicinano

La sorpresa del sabato di Campionato Sammarinese è la caduta della Virtus per mano del San Giovanni che ora mette 6 punti tra sé e il Cailungo tredicesimo. I rossoneri la sbloccano all'alba con la punizione di Mema e raddoppiano con Michele Tasini: slalom in area di rigore e Passaniti è battuto. La Virtus prova a riaprirla nella ripresa con Manuel Battistini ma non basta: Acquaviva cade dopo 9 risultati utili consecutivi ed ora conserva solo un punto di vantaggio sul Pennarossa. I biancorossi di Andy Selva, quinti, superano 1-0 il Domagnano con il gol di Riccardo Michelotti ed ora puntano con convinzione ai play-off diretti.

Poco più sotto – ma con una partita in più – c'è anche il Faetano di Girolomoni che non ha intenzione di fermarsi: 2-0 al Fiorentino con un gol per tempo. Nel primo il tap-in di Filippo Tamburini, nel secondo il rigore di Nicola Palazzi. Si chiude con un nulla di fatto, infine, il big match della 23^ giornata tra Tre Penne e Tre Fiori: i biancazzurri di Stefano Ceci vanno avanti con Kevin Zonzini, i gialloblu tornano in quota grazie alla deviazione vincente nell'area piccola di Umberto De Lucia.