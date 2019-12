3° Campionati Sammarinesi Giovanili di Judo Trofeo dei Plessi Scolastici

Tanti bambini, fanciulli e ragazzi a contendersi il titolo di Campione Sammarinese di Judo nelle rispettive categorie di peso ed età, si sono dati battaglia alla palestra ex-Mesa di Serravalle ma senza mai perdere il sorriso e la voglia di divertirsi insieme. Basta guardare le foto per intuire il clima di allegria che ha portato i giovani atleti a misurarsi sotto gli occhi attenti dei rispettivi tecnici e allenatori. Lotte di giovani, eroici furori, ma alla fine tutti premiati e contenti dello splendido momento in cui si sono scperte nuove amicizie, rafforzate le vecchie e imparato insieme attraverso la formativa disciplina del Judo. Ma c’era anche in palio il Trofeo dei plessi scolastici Elementari, dato dalla somma dei punteggi ottenuta dagli atleti in base alla frequenza scolastica. Ebbene quest’anno l’ambita coppa è andata alla scuola “L’Olmo” di Montegiardino che succede a “La Sorgente” di Città, campione uscente. Ora il nome dei nuovi campioni sarà scritto alla base del Trofeo che poi sarà conservato dalla Direzione scolastica, fino a quando se lo porterà via definitivamente la scuola che lo vincerà per tre volte.Una copia ridotta del trofeo sarà invece consegnata alla scuola “L’Olmo” da poter esporre nel proprio plesso.

c.s. FEDERAZIONE JUDO LOTTA SAMMARINESE e Discipline Associate