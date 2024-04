5° Rally storico della Val D'Orcia per la Titano Motorsport

Questo fine settimana vedrà protagonista il secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra Storico con il 5° Rally Storico della Val D’Orcia. La Titano Motorsport sarà ovviamente super presente con i suoi cinque equipaggi, i quali cercheranno un ottimo risultato in ottica campionato in vista dei soli cinque previsti. Attualmente al primo posto delle due ruote motrici troviamo di nuovo il duo Pelliccioni Bruno con alle note Lorenzo Ercolani. I due cercheranno di difendere la loro posizione ottimizzando al meglio la Ford Escort MK2. A soli due punti di distanza, troviamo Mazza Nemo e Marco Cavalli che insieme stanno andando sempre in crescendo, migliorando il feeling sempre con la favolosa Ford Escort RS. Primo posto di classe e quarto di 2RM, al momento, per Corrado Costa e Biordi Riccardo che saranno nuovamente assieme anche in questa gara con l’Opel Corsa Gsi. Ercolani Volta Enrico dovrà impegnarsi per poter godersi al meglio la gara questa volta affidando da Daniele Conti, visto che nella precedente gara ha dovuto alzare bandiera bianca anzi tempo per una rottura alla sua BMW 320 E21. Un bel secondo posto nelle 4WD, quello di Camporese Stefano con alle note Berzigotti Davide che con la sua Lancia Delta Integrale è alle spalle del famigerato Lucky. La gara si svilupperà su due giornate: sabato con due passaggi sulla "San Casciano dei Bagni - Fighine" di 14,21 km e la domenica con la "Radicofani Francigena" di 8,44 km da effettuare tre volte, mentre per la "Sarteano Castiglioncello del Trinoro" di 7,05 km e la "Radicofani La Rocca" di 3,62 km i passa su ciascuna di esse saranno due, per un totale di ben 75,08 km cronometrati. Partenza sabato 8 aprile alle 14:01 ed arrivo domenica alle 17:14 sempre a Radicofani.

c.s. Titano Motorsport