Al Circolo Nautico di Cattolica si torna in acqua con il 'System Plast Laser Clinic': nel weekend sessione di allenamenti con il campione italiano Laser master Pietro Corbucci

Al Circolo Nautico di Cattolica soffia il vento della ripartenza. Nella Regina c'è tanta voglia di tornare tra le onde dopo oltre tre mesi di lockdown. Gli allenamenti in mare e le attività individuali dei soci sono già riprese da alcune settimane dopo il via libera arrivato dalla Regione Emilia – Romagna e nel rispetto delle normative sul distanziamento interpersonale e per il contenimento del Covid-19. Dalla prossima settimana partiranno anche i corsi di vela, windsurf, Sup, kite e sub, con iscrizioni a numero limitato per garantire gli standard di sicurezza. Tutte le informazioni e i moduli per l'iscrizione sono già disponibili sul sito e sulla pagina Facebook. Intanto il Circolo si prepara ad accogliere, nel weekend del 20-21 giugno, un ospite d'eccezione. Si tratta di Pietro Corbucci, campione italiano classe Laser master nel 2018, che sarà protagonista di 'System Plast Laser Clinic', iniziativa organizzata dal Circolo Nautico di Cattolica grazie al prezioso supporto operativo dell'azienda System Plast di San Giovanni. Insieme allo storico istruttore cattolichino Gabriele 'Gaboz' Clementi, Corbucci coordinerà una sessione di allenamenti della durata di due giorni con la barca a vela singola Laser, natante monoposto dotato di una deriva a baionetta e di un albero composto da due pezzi uniti senza sartiame. Il Laser, che viene utilizzata anche in occasione delle Olimpiadi costituendo classe olimpica, è lunga 4,2 metri e nasce nel 1971 dalla matita del progettista Bruce Kirby. Oggi è uno dei più diffusi monotipi da competizione a livello mondiale. Gli allenamenti si svolgeranno nel pomeriggio di sabato e domenica nelle acque di Cattolica antistanti il circolo. All'iniziativa prenderanno parte equipaggi provenienti dalle province di Rimini e di Pesaro – Urbino. “Saranno due giorni di sport in totale sicurezza per tornare ad assaporare il mare dopo mesi e mesi in cui siamo rimasti in rimessaggio – dice il vice presidente del Circolo, Daniele Verni –. Avremo la fortuna di avere con noi un velista di comprovata esperienza e professionalità come Corbucci che, insieme al nostro 'Gaboz', ci svelerà i segreti del Laser. Ringraziamo sentitamente l'azienda System Plast per l'organizzazione di questo Clinic di alto livello: anche quest'anno non ha voluto far mancare il suo supporto per dare vita a un momento davvero unico in compagnia di un grande campione. Quella che abbiamo davanti a noi sarà un'estate sicuramente diversa rispetto al passato per tutti gli appassionati di nautica. Siamo certi, comunque, che sarà possibile continuare a vivere la nostra passione con un occhio di riguardo per gli aspetti legati alla sicurezza. Il Circolo Nautico ha già in cantiere diverse iniziative dedicate a grandi e piccini, neofiti ed esperti”.