Alessandro Fabbri è il nuovo allenatore della Società Sportiva Cosmos

Il tecnico italiano ex Faetano, Virtus Poggio Berni e Athletic Poggio, con un passato da difensore e centrocampista nel Santarcangelo, nella Sammaurese, nel Corpolò, nell’Olympia Secchiano e nella Virtus Poggio Berni, prende dunque in mano le redini della squadra calcistica di Serravalle al posto di Cristian Protti, ora neo coach del Cailungo. “Sono onorato di essere il nuovo tecnico della Cosmos perché ho sempre visto i gialloverdi di Serravalle come un importante punto di riferimento per il calcio sammarinese a livello di professionalità e organizzazione – dichiara lo stesso Fabbri -. Nonostante la stagione calcistica scorsa non sia stata buona per il club, prendere in mano le redini della squadra è un passo in avanti per me. Io e i dirigenti siamo già al lavoro per allestire la rosa in vista della prossima stagione: non è affatto semplice operare sul mercato, ma intendiamo comunque puntare su ragazzi seri, volenterosi e vogliosi di riscatto. Io voglio trasmettere ai miei calciatori la passione per il calcio perché dobbiamo tutti divertirci e, allo stesso tempo, fare le cose seriamente per riscattare un’annata storta. Non mi pongo obiettivi ben precisi per il momento perché prima di tutto bisogna tornare ad essere credibili per riuscire a vendere cara la nostra pelle contro qualsiasi club avversario in campionato e Coppa Titano”. Nel frattempo Francesco Donnini, neo direttore sportivo della Società Sportiva Cosmos, è già al lavoro da diverse settimane per cercare di consegnare al tecnico Fabbri una rosa competitiva per la stagione calcistica 2021-2022: “Svolgerò in questa stagione sportiva il ruolo di ds della Cosmos con il massimo impegno e la massima serietà – afferma lo stesso Donnini -. Dobbiamo riuscire a voltare pagina perché il Covid ci ha spinti veramente verso il basso nelle ultime due stagioni. Assicuro ai tifosi che nella prossima stagione potranno assistere dal vivo una Cosmos battagliera, composta da calciatori che daranno sempre l’anima per tutta la durata di ogni sfida calcistica. Tutti i giorni mi confronto con lo staff tecnico e il resto della dirigenza per fare sempre più passi in avanti sull’allestimento della rosa: nelle prossime settimane annunceremo i nomi dei calciatori acquistati e confermati”.

Cs Cosmos