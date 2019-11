Anche tre atleti FSAL ai Campionati dei Balcani di Cross Country

Lo scorso sabato 9 novembre gli atleti della nazionale biancazzurra di cross country hanno preso parte alla 63esima edizione dei Campionati dei Balcani di Cross Country in Montenegro. Al via della competizione, con i colori biancazzurri Luca Giorgi, Lorenzo Bugli e Chiara Guiducci seguiti dall’accompagnatore Stefano Ridolfi. La gara, su un percorso particolarmente duro, reso ancor più complesso dalle avverse condizioni meteo, si sviluppava nei dintorni di Berane, sulle piste di un aeroporto abbandonato, per un totale di 8km per le donne e di 10km per gli uomini. Chiara Guiducci ha chiuso la sua gara in 34”15’ in 15esima posizione (la competizione è stata vinta dall’Ucraina Lehonkova); Lorenzo Bugli si è piazzato in 23esima posizione in 28”55’ a 5 minuti di distacco dal vincitore, il serbo Bebic, mentre Luca Giorgi ha chiuso 25esimo in 33”35’.