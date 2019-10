Arbitri: giro d’Europa in 80 giorni

Davvero ricco e fitto il calendario di impegni internazionali per il comparto arbitrale sammarinese, che dallo scorso Ferragosto al termine del mese di ottobre avranno piazzato le proprie bandierine - per restare in tema - un po’ in tutta Europa. Partiti dalla sfida tra Espanyol e Lucerna valevole per il terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League, nel quale il Membro del Comitato dell’Arbitraggio Stefano Podeschi ha svolto il ruolo di Referee Observer in assistenza della quaterna portoghese diretta da Manuel De Sousa, i rappresentati del movimento arbitrale sammarinese non si sono di fatto più fermati. All’internazionale Luca Barbeno è stato infatti affidato l’incontro tra U21 di Montenegro ed Isole Faroe del 6 settembre, terminato con il successo per 3-0 dei padroni di casa nel quale la quaterna biancoazzurra - completata dagli assistenti Lunardon e Tuttifrutti, con il quarto ufficiale Delvecchio - hanno correttamente individuato ben due calci di rigore, peraltro trasformati dalla squadra di Miodrag Vukotic. Due giorni più tardi Podeschi ha dovuto rimettere mano alle valigie per raggiungere a Sion gli arbitri ceci, diretti da Pavel Orel, desginati per l’incontro di qualificazione ad EURO 2020 tra Svizzera e Gibilterra. Podeschi che nemmeno è passato di casa in vesta del sesto ciclo di Referee Observers courses, sviluppato ad Amsterdam dall’11 al 13 settembre scorsi. Che ha anticipato l’impegno con il mini torneo U17 in Estonia, coinvolgente anche Portogallo, Spagna e Slovenia tra il 20 ed il 24 settembre. Sfide amichevoli utili anche a testare l’organizzazione delle struttura di Otepää, Tartu, Viljandi e Vöru che ospiteranno la fase finale dell’Europeo Under 19 del 2020. Passaporto sotto stress anche per Luca Barbeno che - insieme a Gianmarco Ercolani e Laurentiu Ilie, ha diretto appena due giorni fa l’incontro da Lipsia e Lione valevole per la fase a gironi di UEFA Youth League. L’internazionale bresciano, con il solo Ercolani questa volta, è stato anche designato tra le coppie arbitrali che si alterneranno nella direzione delle sei partite del Gruppo 6 di qualificazione agli Europei U17 del prossimo anno, che si terrà in Bielorussia dal 24 al 30 ottobre prossimi.

FSGC | Ufficio Stampa