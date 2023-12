Atletica leggera: 1° Christmas Run

Venerdì 8 dicembre si è svolta la prima edizione della Christmas Run organizzata dalla San Marino Athletics Academy. Una corsa a perdifiato per le vie del centro del Castello di Serravalle per Scoiattoli, Folletti, Elfi, Renne, Babbo Natale e Angeli, questi i nomi delle varie categorie che hanno coinvolto bimbi dai 3 anni in su. Erano presenti anche atleti della Federazione Sport Speciali nella categoria Angeli.

Ricchi premi per tutti i presenti, con la consegna delle medaglie ai primi tre di ogni categoria da parte del Capitano di Castello Roberto Ercolani “ Abbiamo assistito ad un evento comunitario che ha animato il Castello”. Soddisfatta la squadra delle organizzatrici che, attraverso la sua presidentessa Paola Carinato, conferma : “Questo evento è stato fortemente voluto da noi e sposa perfettamente la mission che la SMAA si è prefissata, ovvero l’inclusione per mezzo dello sport. Ringrazio la Giunta del Castello di Serravalle e i suoi volontari per l’aiuto fornito e tutti i presenti nell’incoraggiare i giovani corridori”.

c.s. San Marino Athletics Academy