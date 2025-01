Atletica, Olimpus: "Record storici"

Un altro weekend al PalaCasali Indoor di Ancona e un’altra serie di record abbattuti per la squadra dell’Olimpus che porta a casa grandi prestazioni e importanti traguardi. Il fine settimana si apre sabato con i 60 metri ad ostacoli che vedono i buoni risultati maschili di Gorini Simone (9:88) e Carattoni Elia (9:52) mentre per le donne si registra il record personale di Anita Selva (10:63) e l’ottimo 10:18 di Chiara Casadei; Nei 400m prestazioni di rilievo per Delia Bordonaro (1:00.32) e Valerio Tagliaferri (50:56), mentre nel salto triplo è da Record Nazionale la prestazione di Greta San Martini che, con 11,37, conquista il nuovo primato sammarinese allieve e il minimo per Campionati Italiani. Si prosegue di domenica mattina dove vediamo Marcello De Luca conquistare il nuovo Record Sammarinese sui 60 metri ad ostacoli cadetti con un ottimo 9:67, seguito poi dal fratello Roberto De Luca che infrange invece il record nel triplo cadetti con una misura di 11:06 arrivando secondo assoluto; Doppio Record “Storico” sui 1000m maschili e femminili rispettivamente per Giulio Ceccoli (3:07.86) e Diletta Dimilta (3:32.62) che infrangono due record in piedi da 26 anni; Molto buona anche la serie di record personali sui 1000m di Raschi Cristian (3:14.00), Gatti Marvin Ronald (3:18.19) e Casadei Elia (3:04.33). In chiusura, domenica pomeriggio, si registrano gli ottimi tempi sui 60m di San Martini Greta (8:06), Bordonaro Delia (8:10), Casadei Lucia (8:21) e Sammarini Giulia (8:34) per le donne, mentre per gli uomini vediamo Gulini Gianmarco (7:14) e Bollini Nicolas (7:28); Ottima prestazione di Katrin Arnold che nel peso ottiene una misura di 9:14 che le vale un primato personale e il terzo posto assoluto.

C.s. Olympus - San Marino Atletica