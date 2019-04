Biliardo: il Tre Penne è campione romagnolo a squadre

Brillante risultato per il Tre Penne del biliardo: la squadra di Città conquista il titolo di campione romagnolo a squadre 2018/2019. Dopo una lunga fase eliminatoria iniziata ad Ottobre, i biancazzurri, formati da Marino Guardigli (Capitano); Pier Marino Colombari; Davide Della Balda; Gianluca Genghini; Italo Giardi; Corrado Gualtieri; Marino Gualtieri; Boris Pelliccioni e Matteo Tosi, si sono qualificati per i play-off a 8. In questa ostica fase sono emerse tutte le potenzialità dei singoli giocatori, che hanno contribuito a battere dapprima Guerra – Nuraghi per 6-1, La Caveja Forlì per 6-3 e in finale la vittoria è arrivata sconfiggendo Max King Forlì 3-2. Un successo molto importante per tutta la Polisportiva Tre Penne, che ribadisce ulteriormente la volontà di eccellere anche in altre discipline. Congratulazioni ai nostri campioni da parte di tutto il direttivo.

Comunicato stampa SP Tre Penne