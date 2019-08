Budapest ospita il fair play

Sarà Budapest Ungheria ad ospitare l’evento dell’anno del Fair Play. Le due ed uniche organizzazioni internazionali European Fair Play Movement (EFPM) e International Fair Play Committee (CIFP) hanno programmato in terra magiara nei giorni 11-14 settembre 2019 lo svolgimento del XXV° Congresso Europeo,l’ Assemblea Generale dei Comitati Nazionali Fair Play e le Cerimonia di Consegna dei Fair Play Awards europei e mondiali delle rispettive organizzazioni oltre alle celebrazioni del 25° anniversario di fondazione di EFPM. Tanti eventi di spessore ai quali sarà presente anche una delegazione del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) in rappresentanza della Repubblica di San Marino. Molto interessante il tema del 25° Congresso europeo “ Promoting the Ethical Values of Sports “ nella location di University of Physical Education di Budapest, in cui relatori di fama internazionale presenteranno le loro relazioni ai vari delegati. Intanto il CNSFP sta completando i vari aspetti organizzativi ed il programma dei prossimi eventi a San Marino nel mese di Novembre 2019 con la “ Terza edizione della Giornata Mondiale Fair Play”, il “ Move on Fair Play San Marino True Colors” e la collocazione di una “Panchina Rossa” in un Parco di San Marino in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP)