Buon inizio di stagione per le piccole atlete della Società sportiva Ginnastica San Marino

A singhiozzo, tra protocolli da rispettare ed autocertificazioni, continuano le gare per le atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino. Sabato 20 e domenica 21 Febbraio, a Parma, si è disputata la prima Prova Regionale del Campionato Uisp, 1° e 2° categoria, di ginnastica ritmica. Accompagnate dall’allenatrice Mariachiara Bacciocchi, sono scese in pedana le piccole agoniste Gaia Corbelli, Luna Moschella, Lucia Frisoni, Irene Di Rosa, Beatrice Zamagni, Camilla Ronci e Vittoria Toscano. Nella 1° categoria Allieve, anno 2009, 13° posto per Camilla Ronci al corpo libero e 10° posto al cerchio, mentre nella 1° categoria Allieve anno 2010, 14° posto per Beatrice Zamagni al corpo libero e 10° posto al cerchio. Tra le Junior, 10° posto al cerchio per Vittoria Toscano al corpo libero e 4° posto al cerchio. Nella 2° categoria Esordienti, buona prova per le più piccole: al corpo libero, 1° posto per Gaia Corbelli e 3° per Luna Moschella. Alla fune, 1° posto per Lucia Frisoni che ha conquistato il 1° posto anche al cerchio, dove Luna Moschella si è aggiudicata il 2° gradino del podio e Gaia Corbelli il 3°. Nella classifica generale, data dalla somma dei punteggi dei due esercizi presentati, Luna ha ottenuto il 1° posto, 2° per Gaia e 4° per Lucia. Nella 2° categoria Allieve, Irene Di Rosa si è classificata al 7° posto al corpo libero e al 4° posto nell’esercizio al cerchio, chiudendo al 6° posto la classifica generale. Grandi sorrisi sul volto di queste bambine al termine, con il pensiero già rivolto alla prossima competizione.

c.s. s.s. Ginnastica San Marino