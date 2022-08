Campagna abbonamenti Victor San Marino 2022/2023

Scatta ufficialmente oggi la campagna abbonamenti del Victor San Marino per la stagione 2022/2023, la seconda consecutiva nell’Eccellenza Emilia Romagna. Il claim di quest'anno è "Noi siamo Titani", a rimarcare da un lato l'attaccamento al territorio e dall'altro l'importanza dei tifosi per la squadra. Gli abbonati hanno accesso a tutte le 19 partite casalinghe del Victor San Marino a un prezzo agevolato: 140 euro per gli uomini, 70 euro per le donne. Ma solo per questo sabato dalle ore 19, in occasione della serata di presentazione della squadra all'Atlante Shopping Center di Dogana - il cui ospite speciale sarà Rocco Siffredi -, sarà possibile aderire con un ulteriore sconto: 120 euro abbonamento uomo, 50 euro abbonamento donna. L’Acquaviva Stadium ti aspetta per vivere insieme, al fianco di capitan Ambrosini e compagni, una nuova emozionante stagione sportiva perché NOI SIAMO TITANI!