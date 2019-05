Campionati a squadre Tennistavolo Juvenes

Giornata positiva per le formazioni della Juvenes con tre limpidi successi conquistati nel penultimo turno dei campionati a squadre, il team di B1 ( Marco Vannucci Mattia Berardi, Mattias Mongiusti, Federico Giardi) vince agevolmente 5/0 ad Este e resta solitario al secondo posto in classifica, mentre la formazione di C2 ( Andrea Morri, Davide Muccioli, Emanuele Vannucci, Riccardo Tentoni) si impone per 5/2 in casa sul Camerino A ed il giovane team di D2 ( Lorenzo Piergiovanni, Lorenzo Vannucci, Edoardo Podeschi) vince sempre in casa 5/0 contro i Sorci Verdi Pesaro, vittorie sempre importanti ma ininfluenti per la classifica visto che i campionati di C2 e D2 sono già stati vinti con ampio anticipo. In foto Marco Vannucci ad Este