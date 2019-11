Campionato regionale Gold: qualificazioni raggiunte per la Società Sportiva Ginnastica San Marino

Il 19 e il 26 ottobre, si sono disputate la prima e la seconda prova del Campionato Individuale Regionale Gold Junior e Senior di ginnastica ritmica. La Società Sportiva Ginnastica San Marino si è presentata agli appuntamenti con le Junior Matilde Tamagnini e Giulia Casali e le Senior Lucia Castiglioni e Monica Garbarino. Due buone prove per le quattro atlete che, confrontandosi con ginnaste di ottimo livello, hanno potuto raccogliere i frutti del grande impegno che quotidianamente dimostrano in allenamento. Accompagnate dalla tecnica Monica Leardini, nella 1° prova a Formigine (M0), nella categoria Junior2, Matilde Tamagnini, al termine dei quattro esercizi presentati, si è classificata al 7° posto. 4° posto per Giulia Casali nella categoria Junior3, mentre nella categoria Senior, 7° posto per Monica Garbarino e 4° per Lucia Castiglioni. Nella 2° prova, a San Marino, sempre accompagnate dalla tecnica Monica Leardini, le ginnaste di casa sono riuscite a confermarsi, raggiungendo i seguenti risultati: Matilde Tamagnini, nella categoria Junior2, si è classificata al 7° posto, sia nella classifica della seconda prova che nella classifica regionale, ottenendo così la qualificazione per la fase interregionale. Qualificazione conquistata anche per Giulia Casali che, nella categoria Junior3, conferma il 4° posto della prima prova e 4° posto anche nella classifica regionale. Nella categoria Senior, ancora un 7° posto per Monica Garbarino, mentre Lucia Castiglioni nella seconda prova si è aggiudicata, dopo quattro buonissime esecuzioni precise e grintose, un ottimo 3° posto. Anche per lei qualificazione raggiunta per la successiva fase interregionale che si disputerà il prossimo 16 e 17 novembre a Verres (AO).

c.s. Società Sportiva Ginnastica San Marino