Canicross : San Marino Athletics Academy alla Romagna Dog Race

Prima uscita ufficiale degli atleti della San Marino Athletics Academy alla II ° Edizione della Romagna Dog Race, valida come seconda prova del Campionato Italiano di Canicross Csen : Emma Buscarini (11 anni) con Icy (Border Collie) e Martina Pelliccioni (9 anni) con Kira (Pastore Tedesco) correranno rispettivamente su un percorso pianeggiante di 2 km e 1 km nella pineta di Cervia. L’organizzatore, Wild Dog Training A.S.D., ha creato un percorso veloce e tecnico tra i sentieri naturali del Parco Regionale del Delta del Po. Novità assoluta a livello italiano e su iniziativa della Coach sammarinese Paola Carinato e della sua collega di Ravenna Laura Spada, ideatrice del progetto Corrinzolando, è la partecipazione di atleti con disabilità. In questa categoria, parteciperanno per la San Marino Athletics Academy e su un percorso di 1 km, Ruggero Marchetti con il proprio cane Lucky e Sara Valentino con Kaos (messo a disposizione dall’atleta Silvia Serugeri). “Il percorso metterà a dura prova i binomi e sarà un momento di grande crescita sportiva per gli atleti della San Marino Athletics Academy. Abbiamo iniziato un percorso bellissimo con un obiettivo a lungo termine che sono i Campionati del Mondo a Bardonecchia nel 2024” dichiara Paola Carinato.

cs SMAA