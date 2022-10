Chiuso l’84° Congresso AIPS, appuntamento a Seul

Concluso a Roma l’84° edizione del Congresso dell’Associazione Internazionale Stampa Sportiva. Tra i 110 paesi partecipanti anche San Marino rappresentato dal presidente dell’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva Elia Gorini e dal delegato Matteo Pascucci. Il Congresso 2022 è coinciso anche con i rinnovi delle cariche in seno all’AIPS e AIPS Europa. Gianni Merlo, candidato unico, è stato confermato presidente per acclamazione per il quinto mandato consecutivo; conferma anche per il maltese Charles Camenzuli al vertice di AIPS Europa. Tra i temi affrontati nel corso dei lavori nella Capitale italiana il dibatto sulla disuguaglianza di genere nel giornalismo sportivo e lo sviluppo del calcio femminile negli ultimi anni, relatrice di quest’ultimo tema Emma Sykes (UEFA Senior Women’s Football Development Manager). Argomenti altrettanto interessanti quelli legati al futuro del giornalismo sportivo nell’era dei robot, le prossime Olimpiadi di Parigi 2024 con Lucia Montanarella, i Mondiali Special Olympics di Berlino 2023. Non da meno l’intervento di Hans Hultman (FIFA Head of Media) sugli imminenti Mondiali in Qatar. Il Congresso era stato aperto dall’incontro con il presidente della UEFA Aleksander Čeferin, che ha annunciato la sua ricandidatura al vertice della confederazione europea e dalle testimonianze di Vladyslav Dunaienko - AIPS Young Reporter - impegnato sul fronte ucraino e Ritah Aliguma, referente della fondazione che migliora la vita dei bambini dell’Africa grazie allo sport. Il Congresso si è chiuso con il consueto passaggio della bandiera di AIPS dal presidente USSI Gianfranco Coppola a Hee Dong Yung, presidente della stampa sportiva coreana che ospiterà l’85° Congresso nel 2023. “La partecipazione ai Congressi internazionali rappresenta per San Marino e la nostra Associazione, ha detto il presidente Elia Gorini, un grande momento di crescita e confronto. Fra tutte le affiliate AIPS, la nostra Associazione è la più piccola ma nel tempo è riuscita a conquistare la considerazione e la stima delle altre associazioni sportive, costruendo ottimi rapporti coi vari colleghi provenienti da tutto il mondo. La speranza è quella di poter crescere ancora nell’ambito del giornalismo sportivo per essere sempre più attivi e presenti in questi contesti internazionali nei quali rappresentiamo prima di tutto il nostro Paese. La volontà del direttivo è quella di cercare di sviluppare nuove iniziative, coinvolgendo anche le Istituzioni sammarinesi.”