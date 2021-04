CIRTS - La Titano Motorsport pronta per gli sterrati del 3° Rally Storico del Medio Adriatico

Si avvicina finalmente il weekend del rientro in gara per la Titano Motorsport. Lo farà nei migliori dei modi, con ben cinque equipaggi al 3° Rally Storico del Medio Adriatico ed uno anche tra le moderne al 28° Rally Adriatico. Il tutto si svolgerà sugli sterrati marchigiani in provincia di Ancona, tra Jesi e Cingoli. Ma andiamo a vedere i nostri ragazzi: per quanto riguarda le 4 Ruote Motrici vedremo la Delta Integrale 16V affidata a Stefano Pellegrini con Marco Cavalli con i colori della Scuderia Malatesta. Tra le 2RM, ad aprire le danze sarà invece il campione in carica e vincitore dell’Adriatico 2020 Bruno Pelliccioni, per l’occasione insieme a Roberto Selva, sulla Ford Escort 2000, anche lui della Scuderia Malatesta. Parte dal Medio Adriatico la stagione di un alfiere della Scuderia di San Marino ovvero Matteo Pelliccioni, che con la sua BMW 318 is sarà navigato da Daniel Casadei. Nel 4°Raggruppamento su Opel Corsa Gsi troveremo Corrado Costa con Domenico Mularoni, equipaggio anch’esso della Scuderia San Marino. Asso nella manica invece per il Team Bassano che sarà in gara con l’esperto terraiolo Giuliano Calzolari navigato da Giancarlo Rossini su Ford Escort. Per quanto riguarda il 28° Rally Adriatico torna alla carica Lorenzo Ercolani che ancora una volta si sposta dietro il volante dal sedile di destra, e per l’occasione sarà navigato dal suo amico Daniele Conti. I due porteranno in gara la piccola ma divertente Peugeot 106 Rally. Il programma della manifestazione prevede la partenza delle auto moderne e poi delle storiche. La lunghezza totale del percorso sarà 281,73 km dei quali 64,71 di Prove Speciali, due da ripetere per tre volte: la “Colognola” di 5,40 km; la “Panicali” di 5,24 km e la “Dei Laghi” di 10,93 km. La novità, invece, sulla logistica è il ritorno del Parco di Assistenza a Jesi, dove avrà luogo anche la partenza sabato 24 aprile alle ore 7:31, mentre l’arrivo sarà in Piazza Vittorio Emanuele a Cingoli.

c.s. Titano Motorsport