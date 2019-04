Collegiale in Spagna per i nuotatori biancazzurri in preparazione ai Giochi dei Piccoli Stati

Si intensificano i lavori e gli appuntamenti per i nuotatori sammarinesi, sempre più impegnati per cercare la forma ottimale e arrivare pronti all'appuntamento clou dell'anno. Dal 22 al 29 marzo, otto atleti agonisti della Federazione Sammarinese Nuoto, quattro ragazze e quattro ragazzi, hanno preso parte ad un collegiale in preparazione ai Giochi dei Piccoli Stati 2019 che si è svolto a Fuerteventura, in Spagna. Si tratta di Elisa Bernardi, Chiara Carabini, Sara Lettoli, Beatrice Santi, Loris Bianchi, Giacomo Casadei, Gianluca Pasolini e Raffaele Tamagnini, sotto la supervisione del direttore tecnico Luca Corsetti e del dirigente della FSN Alfio Pasolini. Il bilancio del direttore tecnico, a conclusione della settimana di lavoro intensivo, è positivo. “Come sempre esco molto soddisfatto dal lavoro che svolgono i ragazzi durante questi collegiali – spiega -. Nello specifico i ragazzi hanno svolto 12 allenamenti in acqua e 2 a secco, con un notevole incremento del chilometraggio e di intensità, rispetto a quello che siamo soliti fare a casa. Molto positivo l’approccio da parte di tutti e anche le andature tenute sono state molto soddisfacenti dato il periodo e i volumi richiesti”. I frutti di questo lavoro, che ha richiesto un notevole impegno da parte della FSN, si potranno testare nelle prossime gare in calendario.