Comitato Esecutivo al lavoro sul bilancio

Il Comitato Esecutivo del Cons, riunitosi nei giorni scorsi, ha provveduto a rivedere il bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 dell’Ente. A fronte di una richiesta di riduzione del 20 per cento delle spese è stata effettuata una revisione dei costi variabili. I risparmi conseguiti, pari a € 558.000,00, hanno portato a una riduzione ulteriore, rispetto a quanto approvato in data 9 novembre 2020, del contributo ordinario dello Stato, che da 4.858.000 euro è passato a 4.300.000 euro. La nuova proposta sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Nazionale nella riunione che si terrà prima di Natale. Nella stessa seduta il presidente del Cons Gian Primo Giardi ha relazionato sugli esiti dell’assemblea a distanza dei Comitati Olimpici Europei nel corso della quale è stata approvata la modifica dello Statuto per andare ad eleggere il nuovo presidente e il comitato esecutivo prima delle Olimpiadi, insieme al recepimento dell’indicazione da parte del CIO per l’introduzione di una soglia minima di presenza femminile del 30 per cento. Il presidente ha inoltre informato di aver ricevuto da parte delle Commissioni che si occupano della gender equality gli esiti del sondaggio volto a verificare la situazione all’interno dei vari Comitati Olimpici sia per quanto riguarda la partecipazione attiva degli atleti, sia negli organismi dirigenziali. Relativamente alla situazione sammarinese, il requisito della presenza femminile superiore al 30 per cento è stato rispettato in pieno in occasione delle ultime Olimpiadi di Rio. Nel corso della riunione c’è stato anche un breve aggiornamento riguardo all’operato dei gruppi di lavoro incaricati di proporre modifiche e integrazioni alla legge 149 del 2015 che disciplina l’attività sportiva. Infine, è stata confermata l’intenzione, compatibilmente con gli aggiornamenti dell’evoluzione epidemiologica, di organizzare Sportinsieme Awards, in una versione rinnovata, il prossimo 22 gennaio 2021.