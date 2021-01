Comitato Fari Play, aperte le adesioni

COMUNICATO STAMPA COMITATO FAIR PLAY APERTE LE ADESIONI. Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) comunica che sono aperte le adesioni per l’anno 2021 alla Associazione Culturale Sportiva non-profit di volontariato per sostenere e condividere le finalità e gli scopi educativi ispirati al concetto universale di Fair Play e ai suoi Valori fondanti. Lo Sport inteso come modello di Valori in senso ampio con convinzioni molto profonde e forti che determinano le nostre azioni e che incidono sulle nostre amicizie e relazioni e che vengono trasmessi sia nel contesto che ci circonda (famiglia, scuola, lavoro...) dai rapporti che instauriamo (amicizie) e dalla pratica sportiva.

Lo Sport concepito in maniera sana e corretta ha la capacità di insegnarci a farci apprendere condotte utili per la crescita attraverso i principali Valori educativi che derivano dalla pratica sportiva che riguardano: Rispetto, Collaborazione, Risultato, Integrazione, Appartenenza, Competizione, Emozione, Disciplina, Costanza, Impegno, Sacrificio, Motivazione, Autostima, Etica. Chiunque intende aderire al CNSFP può contattarci (anche tramite la nostra pagina FB). L’Associazione presente dal 2017 è costituita da Soci Ordinari, Soci Juniores Giovani di ambo i sessi.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP