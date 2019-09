Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play al Congresso Europeo di Budapest

Si è svolto a Budapest Capitale dell’ Ungheria nei giorni 11-14 settembre 2019 il XXV° Congresso Europeo Fair Play organizzato da European Fair Play Movement (EFPM) con un ricco programma di eventi ai quali hanno preso parte anche il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) rappresentato dal Presidente Gian Battista Silvagni e dal Vice Presidente Maria Rita Morganti. Le intense giornate dei lavori sono state impreziosite anche dalla collaborazione di International Fair Play Committee (CIFP) che nella City Hall di Budapest ha celebrato i World Fair Play, i massimi riconoscimenti mondiali a coloro che si sono distinti con particolari comportamenti ispirati ai valori e principi universali del Fair Play. Molto partecipato il XXV° Congresso annuale di EFPM, con i delegati provenienti da diversi Paesi europei, i cui lavori sono stati introdotti da Lajos Mocsai Rettore della Università di Educazione Fisica di Budapest, location del Congresso, seguiti da Christian Hinterberger Presidente europeo EFPM e da Jeno Kamuti Presidente mondiale CIFP. Le varie sessioni del Congresso sono state apprezzate con interesse dai congressisti ascoltando le relazioni del Prof. Dr. Manfred Lammar, dal Dr. Zsismond Nagy, da Andras Killyeni a cui hanno fatto seguito gli approfondimenti e le discussioni nei quattro gruppi di lavoro costituiti. Infine il Gala Night di EFPM ha celebrato il 25° anniversario di fondazione e la cerimonia di consegna dei premi europei, la delegazione sammarinese ha ritirato il The EFPM “Spirit of Fair Play” Award conferito a Barbara De Biagi che le verrà consegnato formalmente, assieme agli altri Premi conferiti da CNSFP, in occasione della Terza edizione della Giornata Mondiale Fair Play, programmata a San Marino Sabato 16 novembre 2019. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP