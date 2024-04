Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play: Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace

l Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) partecipa alla Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace; una particolare ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) celebrata ogni anno dal 2014 nel giorno del 6 aprile coincidente nel giorno in cui nel 1896 si svolse ad Atene Grecia la Cerimonia di apertura dei Primi Giochi Olimpici moderni fondati dal Barone Pierre de Coubertin. Un momento significativo per diffondere il valore educativo dello Sport per la società civile: unire le persone e promuovere una cultura di pace, favorendo l’integrazione sociale e lo sviluppo economico in contesti geografici, culturali e politici diversi, comunicando ideali e valori fondamentali come fraternità, solidarietà, non violenza, tolleranza, giustizia e Fair Play. Lo Sport ci aiuta a migliorare la nostra salute fisica ed emotiva per alimentare la fiducia in noi stessi, generare speranza, sfidare gli stereotipi, attraversare i confini stabilendo ponti tra diverse culture. La Giornata intende promuovere l’uso dello Sport come strumento per garantire a tutti i diritti umani e uno sviluppo sostenibile. Lo Sport ha il potere di cambiare il mondo; è un diritto fondamentale e un potente strumento per rafforzare i legami sociali, il rispetto e promuovere la Pace e per evidenziare anche quanto siano importanti tra i Giovani la condivisione, il confronto, il gioco di squadra, il rispetto delle regole sportive, il movimento, l’amicizia e la passione che genera, elementi tra i quali si basa la “ Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace.”

cs Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP