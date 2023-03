Comunicato Pierre de Coubertin

Nella ricorrenza della Festa della Donna, celebrata l’8 marzo di ogni anno nel mondo, il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC), desidera rivolgere un pensiero particolare di apprezzamento della presenza della DONNA nello sport nelle varie competizioni con il conseguimento di brillanti risultati sportivi. Desideriamo ricordare le pietre miliari delle Donne alle Olimpiadi nel menzionare la pioniera CHARLOTTE COOPER prima medaglia olimpica a vincere l’ORO nel singolare e doppio nella disciplina del Tennis, Olimpiadi Parigi 1900 e sottolineare l’incremento percentuale della partecipazione di Atlete Femminili ai Giochi Olimpici: - Parigi 1900 2% - Amsterdam 1928 10% - Montreal 1976 20% - Atlanta 1996 34% - London 2020 44% - Tokyo 2020 49% - Paris 2024 50% Il CSPC comunica inoltre che in occasione della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU), si svolgerà Giovedì 6 aprile 2023 alle ore 16.30 la Cerimonia di Inaugurazione della Via PIERRE DE COUBERTIN al Polo Sportivo del Titano Tribuna Nord San Marino Stadium, Museo dell’Olimpismo e dello Sport, Serravalle (RSM) l’evento è promosso e organizzato dal Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC), Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP), Giunta di Castello di Serravalle. La Repubblica di San Marino rende omaggio al fondatore dei Giochi Olimpici Moderni.

cs Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – CSPC