Comunicato stampa della Federazione Tiro con l'arco

Sono iniziati oggi con la gara di qualifica i Campionati Europei indoor di tiro con l’arco a Varazdin in Croazia. La delegazione sammarinese è composta da Kristina Pruccoli accompagnata dal tecnico Emanuele Guidi. In questa occasione Kristina Pruccoli gareggia nella categoria Arco Nudo, cioè senza mirino, nella fase di qualificazione ha conquistato una splendida seconda posizione assoluta e domani, negli scontri sarà testa di serie. Fin dalle prime frecce la nostra atleta si posiziona nel gruppo di testa e a un quarto di gara passa al comando della graduatoria. Poi subisce il ritorno di Cinzia Noziglia, la campionessa mondiale si riprende la prima posizione con parziali impressionante. A metà gara Kristina è al secondo posto. L’italiana Noziglia è imprendibile e conclude le sessanta frecce al primo posto siglando il nuovo record europeo e mondiale con 556 punti. La nostra atleta mantiene saldamente il secondo posto con 534 punti davanti alla francese Andre Lisa a 528. Domani affronterà la serba Vasiljevic agli ottavi di finale. La FSTARCO vuole ricordare Gabriele Valentini. Nel 1988 è stato fra i fondatori della federazione e attivo collaboratore, ricoprendo in vari mandati la carica di segretario. Dopo alcuni anni di agonismo con l’arco compound, di cui è stato il precursore a San Marino si era dedicato all’arbitraggio diventando il primo giudice internazionale di tiro con l’arco della Repubblica. É stata una sua idea anche l'organizzazione del primo torneo internazionale indoor arrivato ormai alla 30^ edizione. Da alcuni anni aveva abbandonato il tiro con l’arco dedicando il suo tempo ai rally, l’altra grande passione, di cui era giudice di gara.

cs Federazione Sammarinese Tiro Arco