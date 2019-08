Concorso "MotoGp- Corri in Cassa di Risparmio"

Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, in collaborazione con Arzilli Giovanni Gioielleria ed Oreficeria ed il brand Tissot, premia i vincitori del Concorso: “Moto GP - Corri in Cassa” collegato allo storico evento sportivo Gran Premio motociclistico di San Marino e di Rimini, promosso anche dalla Repubblica di San Marino e dalle sue massime istituzioni per l’anno 2019. Nel corso dell’estrazione odierna sono stati premiati, con 12 ingressi omaggio al Gran Premio di Misano: Federica, Anna Maria, Maria, Camilla, Arianna, Matteo, quali nuovi correntisti che hanno aperto un conto in Banca Carisp nel periodo dal 12 al 29 agosto. Ognuno di loro ha vinto due ingressi gratuiti all’internazionale evento sportivo che si svolgerà dal 13 al 15 settembre 2019 presso il Misano World Circuit e Cassa di Risparmio scenderà così insieme a loro in pista al centro della rinomata stagione motociclistica che richiama i più grandi campioni internazionali. Anche con questo progetto Cassa di Risparmio rinnova la propria vicinanza alla Clientela con la condivisione di passioni comuni. In Galleria Cassa di Risparmio, dove è stato ricreato un contesto che ricorda i dettagli di un circuito, prosegue la mostra promossa dalla Gioielleria ed Oreficeria Arzilli Giovanni ed il brand Tissot (quale storico main sponsor del Gran Premio Motociclistico), in cui sono esposti orologi Tissot che segnano lo scorrere del piacevole tempo sportivo all’insegna del divertimento insieme.