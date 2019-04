CONS: De Rossi avanza nel tabellone principale dell'ITF Futures de Il Cairo

Prosegue la striscia positiva di Marco De Rossi nel torneo ITF Futures de Il Cairo, evento dotato di un montepremi di 15.000 dollari. Dopo aver superato nelle qualificazioni il polacco Skonieczny e il serbo Suntic, rispettivamente con punteggi 6-0 6-2 e 6-3 6-0, il sammarinese ha esordito oggi nel primo turno del tabellone principale, liberandosi dell’atleta di casa Ahmed Mounir per 6-3 6-2. Segnali dunque più che incoraggianti del 22enne, punta di diamante della Nazionale Sammarinese soprattutto in vista dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa, in programma in Montenegro a fine maggio. De Rossi, in terra egiziana da circa dieci giorni, aveva ottenuto la qualificazione al main draw anche la scorsa settimana (poi fermato all'esordio del taballone principale) in occasione del primo appuntamento ITF disputato in questa trasferta.

