CONS: Ultime sedute dell'anno per Consiglio Nazionale e Comitato Esecutivo

Lunedì sera il Consiglio Nazionale del Cons si è riunito per l’ultima seduta del 2019. In apertura il presidente Gian Primo Giardi ha ripercorso la stagione sportiva internazionale che ha visto impegnate ben sei delegazioni del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. Una stagione impegnativa dal punto di vista organizzativo e che ha riservato soddisfazioni per quanto riguarda i risultati, in alcuni casi superiori alle aspettative e in altri un po’ al di sotto delle attese. Il presidente del Cons ha inoltre ricordato l’imminente partecipazione dello sciatore Alberto Tamagnini alle Olimpiadi Giovanili Invernali di Losanna, al via il 9 gennaio prossimo, rivolgendo un in bocca al lupo all’atleta. Giardi ha inoltre rimarcato la necessità di azioni mirate ad aumentare la presenza femminile all’interno degli organi dirigenziali federali, sottolineando l’insufficienza dell’attuale presenza di 22 donne su un totale di 225 membri. L’assemblea ha poi proceduto approvare il bilancio di previsione Cons 2020, il quale tiene conto anche dell’attività legata al raduno degli Alpini del prossimo maggio, e del bilancio pluriennale 2020-2022. Dopo un’ampia ricognizione da parte del presidente sulla materia, il Consiglio Nazionale ha poi provveduto all’approvazione del regolamento per la disciplina delle indennità e rimborsi spese ai membri dei Consigli Federali delle Federazioni Sportive Nazionali. Lo strumento definisce le modalità di erogazione e qualifica le indennità e i rimborsi spese senza carattere di continuità, ovvero aventi carattere di estemporaneità (una tantum o riconosciute all’occorrenza), erogati ai membri dei Consigli Federali, in linea con le disposizioni della Legge n. 149/2015. Infine, prima di congedarsi con lo scambio degli auguri, il Consiglio Nazionale ha approvato la proposta di ripartizione dei contributi straordinari e per manifestazioni alle Federazioni per l’anno 2020 presentata dal Comitato Esecutivo. Trascorse le festività natalizie, il Comitato Esecutivo del Cons si è riunito questa mattina per prendere in esame le proposte relative all’Osservatorio Federazioni e per stimare l’entità dei danni causati dalle forti raffiche di vento, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, all’impianto di tiro a volo e ad alcune attrezzature per l’atletica leggera al San Marino Stadium, al fine di provvedere alla messa in sicurezza delle strutture ricorrendo alla copertura assicurativa.

Comunicato stampa

CONS