Consegnati i brevetti e diplomi del corso di minisub

Concluso per questa stagione il corso di minisub per bambini organizzato dalla Federazione Sammarinese Attività Subacquee presso la piscina Tavolucci di Borgo Maggiore. Il corso, aperto a 10 allievi, è stato tenuto da qualificati istruttori federali e il programma prevedeva una prima parte teorica, seguita dall’attività in acqua con l’obiettivo di arrivare a una totale confidenza con l’ambiente acquatico. L’ultima attività, la prova in mare, si è tenuta sabato 8 luglio presso la sede della Protezione Civile di Bellaria Igea Marina e prevedeva l’immersione dalle scogliere con l’aiuto degli istruttori. A fine giornata si è provveduto con la consegna dei brevetti e diplomi secondo la certificazione FSAS-CMAS, alla presenza degli istruttori e di tutti i volontari che hanno aiutato nella realizzazione del corso. Hanno ottenuto il brevetto: Jonathan Ottaviani, Alessandro Canini, Maria Bartolini, Rachel Ottaviani, Enea Gregoroni, Walter Moretti, Ludovica Gismani, Saad Qasmaoui, Enrico Baldisserri, Aurora Toccaceli

