Conto alla rovescia per la The Space TEN San Marino 2022 del 5 giugno! Programma e iscrizioni

The Space TEN San Marino è aperta a tutti: Gara nazionale FIDAL 10 km per atleti tesserati, Corporate Run 10 km per concorrenti amatoriali e corsa/camminata ludico-motoria (10 km e 5 km) per chiunque volesse godersi in totale sicurezza il percorso.

La gara è stata inserita tra gli eventi di interesse nazionale italiano ed è valida per l'assegnazione dei titoli del Campionato sammarinese di corsa su strada.

Il percorso pianeggiante, circondato dal verde dell’area naturalistica di Gualdicciolo e Chiesanuova, costeggia il torrente San Marino e si sviluppa su un circuito, con 7 km su strada chiusa al traffico e 3 km su pista ciclabile.

La partenza è fissata alle ore 10:00 dal Centro Gualdo di Gualdicciolo (via Fabrizio da Montebello, 22 - 47892 Acquaviva - RSM).

Le iscrizioni on-line alla The Space TEN 2022, il programma, il percorso e il regolamento ufficiale sono disponibili sul sito web: www.tfsanmarino.com

Le iscrizioni on-line sono aperte fino al 3 giugno, poi saranno riaperte il giorno dell'evento (il 5 giugno) dalle 8:00 alle 9:30.



Scopri il percorso su Garmin Connect

(link: bit.ly/TheSpaceTENSanMarino2022-Garmin)

e Strava (link: https://bit.ly/TheSpaceTENSanMarino2022-Strava).

Inoltre sono disponibili offerte speciali riservate ai partecipanti e loro accompagnatori per chi desidera sfruttare l’occasione per fare un week end con soggiorno a San Marino. Maggiori info sul sito web www.smd.sm oppure al Tel. 0549 995031.













c.s. Track & Field San Marino