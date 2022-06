CSPC si unisce alla giornata olimpica internazionale

La Giornata Olimpica Internazionale è stata istituita per commemorare l'introduzione dei Giochi Olimpici moderni il 23 giugno 1894. Nell'VIII secolo a.c. ad Atene, ogni estate, gli Atleti partecipavano a una festa di Giochi condotta per onorare gli dei, in particolare Zeus, il re degli dei. Questo accadeva una volta ogni quattro anni. Il barone Pierre de Coubertin istituì il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) nel 1894 e quindi i primi Giochi Olimpici si tennero ad Atene Grecia nel 1896. Nel 1978 la Carta Olimpica stabiliva per la prima volta che i Comitati Olimpici Nazionali (NOC) dovrebbero organizzare regolarmente la Giornata Olimpica per promuovere il Movimento Olimpico. Le Olimpiadi mirano ad unire il mondo intero sotto il sogno olimpico e rappresentano una celebrazione commemorativa dello sport, della salute e dell'essere meglio che puoi essere, invitando tutti a farne parte. Lo Spirito Olimpico mira a manifestare un mondo pacifico, reciprocamente accettato e armonioso che aspira a dare il meglio ai Giovani di oggi e aspira a fornire gentilezza e ospitalità. Il Comitato Sammarinese Pierre De Coubertin si unisce alla Giornata Olimpica Internazionale.

Comunicato stampa

Comitato Sammarinese Pierre De Coubertin – CSPC