Decima posizione di Giovanni Bollini all'Europeo Giovanile di sollevamento pesi

Primo appuntamento europeo dell’anno per la Federazione Sammarinese Pesi, che dall’1 al 10 luglio ha partecipato ai Campionati Europei Youth e Under 15 di sollevamento pesi a Chișinău, in Moldavia. A rappresentare la federazione biancazzurra il giovane Giovanni Bollini, già vice campione italiano di categoria, al debutto in un palcoscenico internazionale di assoluto livello. Bollini è stato accompagnato dal presidente federale Danilo Bulzoni e il tecnico Stefano Guidi. L’inizio nello strappo con 89 kg è stato dettato dall’emozione, ma Giovanni Bollini ha concluso al decimo posto della classifica. Stesso risultato anche nello slancio, con il sammarinese che ha totalizzato 184 punti nella griglia assoluta finale. “Desidero complimentarmi con Giovanni Bollini e il tecnico Stefano Guidi per il risultato ottenuto, che ha permesso alla Federazione di partecipare da protagonista a una competizione di tale livello. Spero che questo possa essere un trampolino di lancio per le prossime gare internazionali che ci attendono in questa stagione, come la Mediterranean Cup e i Giochi dei Piccoli Stati di specialità” ha affermato il presidente federale Danilo Bulzoni.