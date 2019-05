Domani al "Neri" la sfida benefica dedicata a Luisa

Il gran giorno è arrivato. Domani, allo stadio "Romeo Neri" con fischio d'inizio alle ore 17, andrà in scena “La partita del Cuore per Luisa”, l’evento benefico dedicato a Luisa Stracqualursi che vedrà di fronte una selezione targata Rimini F. C. opposta alla selezione regionale dell’Agenzia delle Entrate. Il ricavato dell’iniziativa, a ingresso libero, sarà devoluto a sostegno della causa di Luisa, la ricercatrice affetta da un carcinoma al seno in stato avanzato che necessita di cure specifiche praticate solo negli Stati Uniti. In attesa della partita tutti coloro che volessero contribuire a sostenere la causa di Luisa potranno farlo utilizzando la piattaforma di raccolta fondi www.gofundme.com o il portale www.luisavive.it