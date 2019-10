Domenica 13 ottobre l'inaugurazione di via Marco Simoncelli

Domenica prossima alle ore 11 si svolgerà la cerimonia inaugurale di via Marco Simoncelli, la nuova arteria stradale posta tra il Misano World Circuit e l'autostrada che collegherà via del Carro a Via Tavoleto. L’inaugurazione, inizialmente prevista per sabato, è stata rimandata a domenica per non sovrapporsi alla giornata in cui si svolgeranno i funerali di Antonio Magnani, ex Sindaco di Misano Adriatico. Saranno presenti: Paolo Simoncelli, Fabrizio Piccioni, Sindaco di Misano, Luca Colaiacovo, Presidente Santamonica SpA, Andrea Albani, Managing Director Misano World Circuit.