– Energika, il festival degli sport outdoor a San Marino in programma dal 25 al 28 aprile, è stato presentato oggi presso la Segreteria di Stato per il Turismo. “L'edizione numero due di Energika si annuncia un successo prima ancora di essere presentata – così descrive l’evento il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati – è un evento in linea con le iniziative che oggi richiedono gli appassionati di sport all'aria aperta, vacanza attiva ed esperienze adrenaliniche. Gli organizzatori hanno attivato una serie di experience che si addicono perfettamente al nostro territorio, attività che possono essere fatte durante l'intero anno dai turisti e dai numerosi sportivi che visitano il Paese e le hanno concentrate in una settimana di festa, siamo tutti impazienti che l'iniziativa prenda il via!”. Sarà l’occasione per cimentarsi con le diverse attività outdoor quali: tiro con l’arco, slackline, parkour, trail run, e-bike, arrampicata, trekking, yoga e Nordic Walking. La sede principale del festival sarà il Campo Bruno Reffi, iconica location nel cuore del Centro Storico di San Marino sotto le torri, dove non mancheranno nemmeno la musica e lo street food. Nel corso dei quattro giorni, dalle 10:00 alle 18:00 circa, esperti maestri e istruttori saranno a disposizione per far provare al pubblico le diverse discipline. In alcuni casi, come per il tiro con l’arco e la Trail Run, sono previste anche delle competizioni aperte a tutti con premi finali. Domenica 28 aprile torna la Titano Trail Run sui sentieri della Repubblica di San Marino. Tre percorsi, su distanze diverse (Trail medio 24km 1300D+, Trail corto 13,5km 850D+ e Trail urbano 4km 270D+) che si potranno fare di corsa trail, Nordic Walking o di cammino trekking, aperto a tutti, dai top runner agli amatori di ogni età, ai nuovi appassionati delle squadre “corporate” (compagini amatoriali di amici o colleghi di lavoro) fino ai camminatori più tranquilli. Oltre a sport e divertimento, non poteva mancare tanta musica dal vivo sul palco concerti del Campo Bruno Reffi:  Venerdì 26 aprile - dalle 15:00 alle 21:00 Hip hop lounge - dj set Tobehonest & Irol (hip hop, trap e rap)  Sabato 27 aprile - dalle 15:00 alle 21:00 Live dj set: Enrico Muscioni architect, Antonio Matera e Umb3at (melodic house - nu disco - indie dance - organic house - melodic techno - deep house)  Domenica 28 aprile - dalle 15:00 alle 20:00 Live rock music con Rotation Stage concerto live rock con una band allargata, formata da oltre 50 componenti che a rotazione saliranno sul palco dando vita ad esibizioni con formazioni uniche! L’evento è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo, Segreteria di Stato per lo Sport e Segreteria di Stato per il Territorio ed è organizzato dall’associazione sportiva Track&Field con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo. Informazioni e programma completo al sito: www.energikasanmarino.com

cs Track&Field San Marino