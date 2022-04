Esordio stagionale per Benedettini e Righi nel Campionato Regionale AICS

Domenica 10 aprile, a Lugo di Ravenna, si è disputata la prima tappa del Campionato Regionale AICS Emilia-Romagna 2022. Le prime a scendere sul campo gara, nella nuova stagione sportiva, sono state le atlete Elisa Benedettini e Michaela Romana Righi, entrambe classe 2006, che si sono classificate rispettivamente quindicesima e diciannovesima. L’allenatrice Erica Borgagni esprime soddisfazione per il duro lavoro. In questi due anni lontane dalle competizioni a causa della pandemia, non si è avuta l’occasione di sperimentare nuove piste e superfici diverse, motivo per il quale le atlete biancazzurre, uscite dalla loro comfort-zone, hanno mostrato qualche errore nell’esecuzione dei programmi di gara, portandoli comunque a con classe ed eleganza. Lo svantaggio delle atlete sammarinesi è sempre stato quello di non avere una pista di allenamento di dimensioni adatte allo sport praticato. A questo proposito la Federazione Sammarinese Roller Sports, unitamente ai genitori e familiari di Elly Mattiuzzo, giovane atleta e allenatrice mancata prematuramente lo scorso 4 dicembre, ha organizzato una raccolta fondi per realizzare un evento di pattinaggio con musica dal vivo, con cadenza annuale. Questi eventi hanno l’obiettivo di ricordare Elly oggi, domani e sempre. Con i fondi ricavati verrà inoltre costruita una pista di pattinaggio che porterà il suo nome. La Federazione Sammarinese Roller Sport auspica la massima divulgazione dell’iniziativa per poter raggiungere il maggior numero possibile di donatori.

c.s. Federazione Roller Sports San Marino