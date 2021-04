Eusportintegrityday, giornata internazionale dell'integrità dello sport

Il 15 aprile do ogni anno si celebra “ EUSPORTINTEGRITYDAY” una importante opportunità per dimostrare il nostro impegno nella lotta contro le partite truccate nello Sport. Le Partite truccate sono ampiamente riconosciute come una grave minaccia per lo sport di oggi, minando l’integrità del gioco. A causa del coinvolgimento della criminalità organizzata, può mettere gli atleti e altre persone in grave pericolo. Se non viene attuato, potrebbe distruggere gli sport che tutti amiamo a causa della perdita della fiducia che può essere causata dalla corruzione. Nessuno può risolvere questo problema da solo. Tutti gli stakeholder: autorità pubbliche, organizzazioni sportive, operatori di scommesse e regolatori, atleti, allenatori, tifosi e tutte le altre organizzazioni e persone che hanno a cuore l’Integrità nello Sport devono stare uniti per combattere le partite truccate. Prendi posizione contro le partite truccate, proteggi l’integrità, segnala qualsiasi cosa sospetta. Tutti coloro che praticano lo Sport hanno un ruolo fondamentale per proteggerlo e combattere, denunciare le partite truccate prendendo una lineare e chiara posizione. Ci impegniamo a lottare contro le partite truccate. Tutti insieme per proteggere l’ INTEGRITA’ dello SPORT.

c.s. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP