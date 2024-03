Federazione sammarinese caccia: prelievo del cinghiale con metodo selettivo

La Federazione Sammarinese della Caccia, in ossequio a quanto previsto e disposto dall’art. 20 del Decreto Delegato 18 Ottobre 2021 n. 179 e successive modifiche ed integrazioni (Piano Pluriennale di Gestione Faunistico-Venatoria del Cinghiale 2021-2025), informa la cittadinanza che il prelievo del cinghiale con metodo selettivo avrà inizio 16 Marzo e terminerà 14 Agosto 2024, così come previsto e stabilito dal Calendario Venatorio 2023/2024. Tale forma di prelievo selettivo potrà essere eseguita solamente da personale in possesso di specifica abilitazione e dei requisiti previsti dal Piano Pluriennale di Gestione Faunistico-Venatoria del Cinghiale 2021-2025. I prelievi con metodo selettivo saranno effettuati da postazioni fisse prestabilite ed approvate dagli Uffici competenti, in spazi ben delimitati, situate debitamente distanti dalle abitazioni. Le predette postazioni ed i relativi spazi di intervento saranno inoltre segnalati, tramite appositi cartelli informativi. Al riguardo si evidenzia che il prelievo selettivo della specie cinghiale, durante il periodo 16 Marzo 2024– 14 Agosto 2024, potrà essere effettuato tutti i giorni della settimana, con l’esclusione dei giorni di martedì e venerdì, in orari prestabiliti. Nello specifico il prelievo selettivo, nei giorni consentiti, potrà essere svolto due ore al mattino, da un’ora prima ad un’ora dopo l’alba e tre ore alla sera, da un’ora prima a due ore dopo il tramonto. La Federazione Sammarinese della Caccia intende rappresentare che l’eventuale accesso da parte di terzi nelle zone in cui è in essere il prelievo selettivo, qualsiasi sia l’attività che intendono svolgere, comporterà l’immediata sospensione dell’attività di caccia ed intende precisare altresì che tale attività di contenimento selettivo è finalizzata anche alla prevenzione degli incidenti stradali e dei danni all’agricoltura causati dalla specie cinghiale, entrambi in costante aumento. Con l’occasione si porgono deferenti ossequi.

cs Il Segretario della F.S.d.C. Davide Gualandra